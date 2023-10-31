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ПОЛІТИКА

Війни в Україні та Ізраїлі мають зв’язок – Блінкен

31 жовтня 2023, 17:56
Війни в Україні та Ізраїлі мають зв’язок – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
США повинні мають одночасно забезпечити одночасну підтримку обом країнам в одному пакеті, зазначив очільник Держдепу.

Керівник Держдепу США Ентоні Блінкен і шеф Пентагону Ллойд Остін виступили на слуханнях у Сенаті з метою забезпечити виділення пакету у 106 млрд доларів, більша частина якого призначена для підтримки України та Ізраїлю.

За словами Блінкена, у війнах в обох країнах деструктивну роль відіграють Іран та росія.

"Конфлікти в Україні й на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", - сказав Блінкен.

Він зауважив, що традиційні канали рф для забезпечення її військових потреб були перекриті міжнародними санкціями й обмеженням. Однак країна-агресор дедалі більше звертається за допомогою до Ірану. Це свідчить про двосторонній рух, бо москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

"Якщо дозволити росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і москву, і Тегеран", - наголосив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що противники Америки і країн Заходу "визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам". Адже багато хто на світовій арені робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або зможуть відволіктись на внутрішні проблеми.

Саме тому запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю, необхідно схвалити.

Блінкен вважає, що запит також має вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, та посилити стримування в інших регіонах. Та може допомогти зменшити вплив наслідків російської війни для продовольчої та енергетичної безпеки у світі і зміцнить внутрішню безпеку для американців у власній країні.

Ллойд Остін також підтримав виділення пакету у 106 млрд доларів.

"І в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з жорстокими ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо Хамас чи путіну перемогти", – наголосив глава Пентагону.

Сьогодні ми писали, що Блінкен і Остін наполягатимуть на допомозі Ізраїлю та Україні під час виступу в Сенаті.

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