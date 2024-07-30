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Війська росії просуваються в Донецькій області – розвідка Британії

30 липня 2024, 13:58
Війська росії просуваються в Донецькій області – розвідка Британії
В липні цього року сухопутні війська рф продовжують наступ в центральній частині Донецької області.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йдеться в дописі.

Розвідка пише, що російські війська просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

"Ймовірно, москва продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Проте її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - написали в Міноборони Британії.

Вчора, 29 липня, ми писали, що окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині.

 

війна в УкраїніДонеччинарозвідка

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