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CУСПІЛЬСТВО

Війська росії вбили в Україні вже 454 дитини

15 січня 2023, 10:22
Війська росії вбили в Україні вже 454 дитини
Фото: з вільних джерел
Від початку повномасштабного вторгнення війська російської федерації вбили в Україні 454 дитини, ще 894 дітям завдали поранень
"Станом на ранок 15 січня 2023 року більше ніж 1348 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 454 дитини загинуло та понад 894 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — ідеться в повідомленні офісу генерального прокурора повідомляє у Facebook.
 
В ОГП уточнили, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.
 
Найбільше дітей, за даними Офісу генпрокурора, постраждали в Донецькій області — 429, Харківській — 269, Київській — 117, Херсонській — 83, Миколаївській — 82, Запорізькій — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 55.
 
Зокрема, 14 січня внаслідок ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Станом на цей час відомо про 15-річну загиблу дівчину та ще про 14 поранених дітей, найменшій з них — три роки. Пошукові роботи тривають.
 
Бомбардуваннями й обстрілами російські війська пошкодили в Україні загалом 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.
 
дітивійна з Росією

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