З початку року окупанти викрали майже дві тисячі дітей – ОБСЄ

Окупанти за два тижні нового року викрали приблизно дві тисячі дітей.

Насильницьке переміщення українських дітей у рф порушує Женевську конвенцію. Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігали за тим, як росія подвоїла деякі зі своїх найбільш огидних дій в Україні. Це включає продовження насильницького вилучення дітей із їхніх сімей та будинків в Україні і переміщення їх до рф. За повідомленнями, з нового року росія викрала до двох тисяч дітей з України до росії під виглядом захисту їх від насильства російської війни", – заявив Карпентер.

Посол Сполучених Штатыв при ОБСЄ підкреслив, що російські сили незаконно перемістили або депортували тисячі українських цивільних осіб до росії з контрольованих рф українських територій, що є ще одним серйозним порушенням Женевських конвенцій.

Карпентер зазначив, що в окупованих Донецьку та Луганську вже складають списки дітей, які мають бути залучені до війни після досягнення повноліття.

"Діти 2005 і 2006 років народження вже зараз підлягають обов'язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м'яса у війні росії – і тут у мене немає інших слів – це просто відверте зло", – наголосив посол.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях можуть мобілізувати випускників шкіл.