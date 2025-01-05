Військам рф залишилося лише 7 км до Дніпропетровської області – Bild

Ймовірно, за кілька тижнів війна може перекинутися на нову українську область.

Від початку нового року кремлівська армія захопила уже вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ.

Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

"Замість того, щоб атакувати місто в лоб, російські частини обходять його з півдня - тактика, яка вже кілька разів допомагала перемогти захисників України, які поступаються за чисельністю", - пише німецький аналітик.

За його словавми, російські військові практично не зустрічають опору на землі, однак часто піддаються атакам українських дронів.

Через брак солдатів українці можуть тільки уповільнити просування противника, але не зупинити його.

Рьопке додав, що вже через кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область - до неї російським військам залишилося 7 км, проте там боїв ще не було.

Аналітик зазначає, що в області, крім мільйонів жителів, проживають сотні тисяч біженців з зон бойових дій на сході і півдні України.

Крім того, ми писали, що росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини.