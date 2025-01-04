рф змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW

Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Покровська

російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новогродівки (на південний схід від Покровська) і вздовж траси Т-05-15 Покровськ-Новотроїцьке шосе на північний схід від Шевченка (на південь від Покровська).

Крім того, російські міліблогери стверджували, що окупанти просунулися до Звірового (на південний схід від Покровська), на північний захід від Воздвиженки (на схід від Покровська), на один кілометр на північ від Вовкового (на південний захід від Покровська) і в напрямку Надеждинки (на південний захід від Покровська).

"Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Шевченка, Зелене, Новий Труд; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Звірового, Солоного, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки 2 і 3 січня", – йдеться у звіті.