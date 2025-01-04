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рф змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW

04 січня 2025, 12:12
рф змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
Фото: з вільного доступу
Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Покровська

російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новогродівки (на південний схід від Покровська) і вздовж траси Т-05-15 Покровськ-Новотроїцьке шосе на північний схід від Шевченка (на південь від Покровська).
 
Крім того, російські міліблогери стверджували, що окупанти просунулися до Звірового (на південний схід від Покровська), на північний захід від Воздвиженки (на схід від Покровська), на один кілометр на північ від Вовкового (на південний захід від Покровська) і в напрямку Надеждинки (на південний захід від Покровська).
 
"Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Шевченка, Зелене, Новий Труд; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Звірового, Солоного, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки 2 і 3 січня", – йдеться у звіті.
 
Водночас зазначається, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування передислокує підрозділи 41-ї бригади зі сходу від Покровська на південь і південний захід від міста.
 
Машовець заявив, що підрозділи 433-го мотострілецького полку і підрозділи 55-ї бригади наступають на Котлине (на південний захід від Покровська), щоб перерізати трасу Т-04-06 Покровськ-Межове. Крім того, підрозділи 90-ї танкової дивізії зосереджені на південь від Покровська, а частини її 80-го і 239-го танкових полків і 228-го мотострілецького полку наступають на рубежі Нововасилівка-Новоелизаветівка в напрямку Успенівки (на захід від Нововасилівки) і Надеждинки ( на захід від Новоєлизаветівки).
 
"Заяви Машовця свідчать про те, що російське військове командування зосереджено на районах на південь і південний захід від Покровська, а не на схід від Покровська. Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, можливо, принаймні тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення опортуністичних наступів на захід у напрямку до кордону Донецько-Дніпропетровської області", – додали аналітики.

 

Дніпропетровська областьвійна в Україніпокровськросія окупанти

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