Військова авіація Греції почала транспортувати ковідних пацієнтів з ураженої півночі

У Греції військова авіація розпочала перевезення постраждалих від Covid-19 пацієнтів із регіону Драма на півночі країни до Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У четвер троє пацієнтів з Covid-19 були доставлені військовим транспортним літаком C-130 до лікарні Афін, оскільки лікарні в північній Греції перевантажені через сплеск вірусу.

Пацієнти були поміщені до ізольованих капсул під час транспортування.

Пацієнти також були доставлені з острова Родос на Крит і з Андроса в Афіни, останні - на вертольоті Super Puma.

Тиск другої хвилі пандемії на національну систему охорони здоров'я Греції посилюється. Дані Національної організації охорони здоров'я (EODY) показують, що в середу у відділеннях інтенсивної терапії перебували 597 пацієнтів.

Більшість нових інфекцій за останні 24 години надійшли з північного міста Салоніки.

Раніше влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа хворих.

З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю коронавірусу.

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