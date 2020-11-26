Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Військова авіація Греції почала транспортувати ковідних пацієнтів з ураженої півночі

У Греції військова авіація розпочала перевезення постраждалих від Covid-19 пацієнтів із регіону Драма на півночі країни до Афін.
Військова авіація Греції почала транспортувати ковідних пацієнтів з ураженої півночі Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У четвер троє пацієнтів з Covid-19 були доставлені військовим транспортним літаком C-130 до лікарні Афін, оскільки лікарні в північній Греції перевантажені через сплеск вірусу.

Пацієнти були поміщені до ізольованих капсул під час транспортування. 

Пацієнти також були доставлені з острова Родос на Крит і з Андроса в Афіни, останні - на вертольоті Super Puma.

Тиск другої хвилі пандемії на національну систему охорони здоров'я Греції посилюється. Дані Національної організації охорони здоров'я (EODY) показують, що в середу у відділеннях інтенсивної терапії перебували 597 пацієнтів.

Більшість нових інфекцій за останні 24 години надійшли з північного міста Салоніки.  

Раніше влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа хворих.

З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю коронавірусу.

Читайте також: Греція планує податкові пільги для професіоналів за переїзд в країну

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2020 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.