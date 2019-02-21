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Військова прокуратура повідомила, що вибухнуло на полігоні у Київській області

Постраждалі доставлені до військового госпіталю у м. Біла Церква з осколковими пораненнями
На полігоні у Київській області під час навчань стався вибух гранати, у результаті чого постраждало двоє солдат строкової служби.
Військова прокуратура повідомила, що вибухнуло на полігоні у Київській області Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"21.02.2019 близько 15.30 год. під час проведення навчань стався несанкціонований вибух гранати, внаслідок чого двоє солдат строкової служби військової частини А2167 зазнали тілесних ушкоджень" - повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що постраждалі доставлені до військового госпіталю у м. Біла Церква з осколковими пораненнями.

На місце події оперативно виїхав прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України, слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУ НП в Київській області.

Наразі військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

Нагадаємо, що у четвер, 21 лютого, на полігоні в Київській області стався вибух, травми отримали двоє солдатів-строковиків.

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21 02 2019 22:41
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