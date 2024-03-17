Військові Індії повернули судно в сомалійських піратів і врятували екіпаж – Reuters

Військово-морські сили Індії разом зі спецназом звільнили вантажне судно, яке захопили сомалійські пірата і врятувавши 17 членів екіпажу.

Про це пише агенція Reuters.

Індійські військові заявили, що всі 35 піратів на борту суховантажу Ruen під мальтійським прапором здалися, судно перевірили на наявність нелегальної зброї, боєприпасів і контрабанди.

Судно Ruen було захоплене минулого року, а перехопити його вдалося в кінці тижня.

ВМС Європейського Союзу заявили, що судно могли використовувати як базу для захоплення вантажного судна під прапором Бангладеш поблизу берегів Сомалі на початку цього тижня.

Вперше з 2017 року корабель Ruen було успішно відбити у піратів. Сомалійські пірати довго непроявляли активність, доки в кінці минулого року не поновили свої напади.

Індія розмістила щонайменше 10 військових кораблів на схід від Червоного моря для забезпечення безпеки від піратів, у той час як західні держави зосередилися на атаках підтримуваних Іраном єменських хуситів.

За повідомленнями індійських офіційних осіб, з 1 грудня ВМС Індіцї зафіксували 17 випадків викрадення, спроб викрадення і підозрілого наближення до кораблів.

Місяць тому ми писали, що на тлі загострення з хуситами у Червоному морі повертаються сомалійські пірати.