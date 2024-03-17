Військові Індії повернули судно в сомалійських піратів і врятували екіпаж – Reuters
Про це пише агенція Reuters.
Індійські військові заявили, що всі 35 піратів на борту суховантажу Ruen під мальтійським прапором здалися, судно перевірили на наявність нелегальної зброї, боєприпасів і контрабанди.
Судно Ruen було захоплене минулого року, а перехопити його вдалося в кінці тижня.
ВМС Європейського Союзу заявили, що судно могли використовувати як базу для захоплення вантажного судна під прапором Бангладеш поблизу берегів Сомалі на початку цього тижня.
Вперше з 2017 року корабель Ruen було успішно відбити у піратів. Сомалійські пірати довго непроявляли активність, доки в кінці минулого року не поновили свої напади.
Індія розмістила щонайменше 10 військових кораблів на схід від Червоного моря для забезпечення безпеки від піратів, у той час як західні держави зосередилися на атаках підтримуваних Іраном єменських хуситів.
За повідомленнями індійських офіційних осіб, з 1 грудня ВМС Індіцї зафіксували 17 випадків викрадення, спроб викрадення і підозрілого наближення до кораблів.
Місяць тому ми писали, що на тлі загострення з хуситами у Червоному морі повертаються сомалійські пірати.