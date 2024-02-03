На тлі загострення з хуситами у Червоному морі повертаються сомалійські пірати – Bloomberg

Поки Захід бореться з єменськими хуситами, сомалійські пірати заявляють про свою присутність у Червоному морі.

Поки коаліція військово-морських сил країн Заходу бореться проти нападів хуситів, у Червоному морі зʼявляється нова загроза з боку сомалійських піратів.

Про це пише Bloomberg.

"Оскільки західні військово-морські сили зосереджені на спробах придушити атаки бойовиків-хуситів на торгове судноплавство в Червоному морі, сомалійські пірати тихо демонструють ознаки повернення", – пише видання.

За інформацією Міжнародного морського бюро, яке займається спостереженням за піратством, у грудні сомалійські пірати викрали своє перше судно за шість років.

З тих пір були нові спроби, і цього тижня Британське управління морських торговельних операцій, що забезпечує зв'язок між британським флотом і торговими суднами, попередило, що в Індійському океані діють дві так звані піратські групи.

Це сталося після того, як на вихідних охоронці товарного судна перестріляли невеликий катер приблизно за 700 миль на південний схід від Оману – далеко від місця, де відбуваються напади хуситів.

Аналітики сумніваються, що останнє недавнє відродження навряд чи стане повномасштабним повторенням тієї епохи, частково через більш прогресивні технології та той факт, що використання озброєних охоронців стало набагато поширенішим.

Але ступінь будь-якого відродження залежатиме від того, наскільки успішно пірати зможуть відродити свої старі способи: викрадати кораблі, везти їх назад до Сомалі та чекати викупу, який іноді сягає кількох мільйонів доларів, щоб отримати викуп.