Військові США ліквідували ватажка "Ісламської держави" в Сомалі

Операція була проведена за наказом Джо Байдена

Американські військові знищили ключового посередника "Ісламської держави" у Сомалі Білала аль-Судані та близько 10 бойовиків, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію від адміністрації президента США.

Операція була проведена ввечері 25 січня на півночі Сомалі за наказом президента США Джо Байдена.

Жертв серед військовослужбовців чи цивільних осіб не було.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив ліквідацію аль-Судані.

Він зазначив, що аль-Судані "був відповідальний за сприяння присутності Ісламської держави в Африці, що росте, і за фінансування операцій угруповання по всьому світу, у тому числі в Афганістані".

"Ми вдячні нашим військовослужбовцям, а також нашій розвідувальній спільноті та іншим міжвідомчим партнерам за їх підтримку цієї успішної контртерористичної операції", - йдеться у заяві глави Пентагону.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року американські військові провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави".