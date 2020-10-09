Військові США успішно випробували робопсів для патрулювання території
У навчаннях, які охопили 30 різних локацій на території США, були випробувані технології штучного інтелекту, хмарного обчислення і 4G- та 5G-мережування, які мають стати частиною готової ABMS, повідомляє "Громадське". Система, встановлена на борту літака, мала вирахувати російські ракети, що загрожували судну, й ліквідувати їх.
Крім того, вперше під час навчань використали роботів, а точніше - робопсів Vision 60 компанії Ghost Robotics. Під час військових навчань кількох робопсів висадили біля однієї з повітряних баз штату Невада, де вони здійснювали патрулювання місцевості.
За словами сержанта ВПС США Лі Бостона, робопси покликані збирати дані про місцевість, аби у військових не виникало потреби далеко від неї відходити - і наражати себе на потенційну небезпеку за її межами.
Фото: Ghost Robotics
Як зазначає Ghost Robotics, Vision 60 призначений для розвідувальної діяльності, а також збору й обміну даних про місцевість та її картографування. Конструкція роботів дозволяє їм безперешкодно рухатися по будь-якому типу місцевості.
Військові США поки не розкривають деталей ані своєї вдосконаленої системи контролю бою, ані застосування Vision 60. Але наголошують: у майбутньому швидкість збору та обробки даних стане одним із ключових факторів досягнення військової переваги і, зрештою, перемоги.
Конкретно робопси, як зазначає The Drive, зможуть переносити необхідні комп’ютерні системи у важкодоступні місця - наприклад, прокрадуться в тил до ворога і перехоплять його комунікації. Навіть створення мапи місцевості (що є більш досяжною метою) може грати важливу роль під час військової операції.
Vision 60 стали першими робопсами, яких успішно використали під час військових навчань у США. Попередні спроби були менш вдалими: у 2015 році Військово-морські сили відмовилися від так званого робобика через те, що під час руху він дуже шумів.
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