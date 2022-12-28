Військові сили НАТО найвищого рівня готовності очолить Німеччина
28 грудня 2022, 15:02
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Німеччина з 1 січня очолить Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО, що входить до складу Сил швидкого реагування Альянсу.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
"У неділю (1 січня 2023 року) Німеччина очолить військові сили НАТО найвищого рівня готовності, перевівши тисячі військових у режим готовності до розгортання протягом кількох днів", - сказано у ньому.
Зазначимо, що Об’єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF) НАТО була створена у 2014 році на основі зміцнених Сил реагування НАТО після незаконної анексії росією Криму та криз на Близькому Сході.
"Німеччина є важливим союзником, і ми дякуємо Німеччині за очолення VJTF у 2023 році. Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу. VJTF є першим реагуванням НАТО та ключовою частиною нашої колективної оборони. Лідерство Німеччини є сильним проявом її відданості та можливостей", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.
Додамо, що керівництво та членство у VJTF змінюється щороку. У 2023 році сухопутні сили VJTF складатимуть близько 11 500 тисяч військовослужбовців. Загалом дев’ять членів НАТО (Бельгія, Чехія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія) візьмуть там участь.