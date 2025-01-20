Військові з КНДР вбили українців, які хотіли здатися в полон – WP

Північнокорейські солдати ретельно записують свій досвід боїв із ЗСУ.

Північнокорейські військові, які воюють проти Україні на боці росії, високомотивовані, організовані, добре навчені і краще оснащені, ніж російська піхота, навіть якщо вони зазнають великих втрат.

Про це пише Washington Post.

Так, при загиблих військових із КНДР військові Сил спеціальних операцій ЗСУ знайшли інструкції із захоплення українських військових у полон. При цьому самі північнокорейці б’ються до самої смерті або вдаються до самогубства, щоб уникнути захоплення.

Українські спецназівці показали журналістам вилучені у мертвих північнокорейських військових список із 23 корейських і російських фраз разом із рукописними новорічними листами, які приписують Кіму Чен Ину, а також бронежилети, спорядження, аптечки, військові квитки, лопату, ніж українського виробництва і дві сучасні російські штурмові гвинтівки.

Один із українських військових ССО зазначив, що росія, схоже, дотримувалася принципу «найкраще для гостя», коли готувала своїх союзників до бою.

"росіяни були набагато гірше оснащені. Мабуть російське командування намагалося похизуватися перед північнокорейцями", - додав він.

Водночас військові кажуть, що останніми днями, після тижнів невпинних штурмів, північнокорейські війська майже не з’являлися на полі бою. Така раптова відсутність може означати, що вони перегруповуються та оцінюють наступні кроки.

Походження листів із новорічними побажаннями та подякою військам за боротьбу за Батьківщину невідоме. Можливо, вони були надіслані військам із Пхеньяну або записані північнокорейськими солдатами, які слухали, як їхні командири читали вголос повідомлення від Кіма.

"Я дуже сумую за вами, товариші", — йшлось у листі.

Окремий маленький буклет, знайдений у солдата минулого тижня, був наповнений рукописними текстами патріотичних північнокорейських пісень. Те, що солдати носили ці повідомлення в кишенях під час виконання завдань, наводило українських військових на думку, що вони значно більш ідеологічно вмотивовані, ніж російські солдати, які часто воюють за контрактами за великі зарплати.

Знайдені у військових із КНДР документи свідчать, що вони детально записують свій бойовий досвід, який аналізують, щоб краще зрозуміти нові технології. Вони також добре вчаться на своїх помилках.

У документах також критично описується поведінка деяких північнокорейських військ, стверджується, що вони вбили деяких українських військових, які намагалися здатися.

В одному документі говориться, що деяким північнокорейським військам було важко, тому що їм не було надано "важливих деталей, таких як ворожі опорні пункти, місця запуску безпілотників або артилерійські позиції, і тому вони вийшли на поле бою непідготовленими".

Нагадаємо, The Wall Street Journal описав спецоперацію по захопленню в полон військових КНДР.