Військові знищили БМП бойовиків на Донбасі
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ в районі населеного пункту Богданівка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли зі стрілецької зброї позиції поблизу селища Травневе, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм - біля села Катеринівка.
"У відповідь на обстріли українські військові відкривали вогонь. Під час протистояння було знищено БМП противника. Втрати бойовиків уточнюються", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Нагадаємо, у четвер, 14 березня, президент Петро Порошенко відвідав передові позиції української армії в Донецькій області, де зустрівся з військовослужбовцями полку "Азов" і привітав їх з Днем добровольця.
Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
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