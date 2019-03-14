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Військові знищили БМП бойовиків на Донбасі

З початку доби зафіксовано чотири обстріли, втрат серед ЗСУ немає
З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Військові знищили БМП бойовиків на Донбасі Фото: ukroboronprom.com.ua

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ в районі населеного пункту Богданівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли зі стрілецької зброї позиції поблизу селища Травневе, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм - біля села Катеринівка.

"У відповідь на обстріли українські військові відкривали вогонь. Під час протистояння було знищено БМП противника. Втрати бойовиків уточнюються", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, президент Петро Порошенко відвідав передові позиції української армії в Донецькій області, де зустрівся з військовослужбовцями полку "Азов" і привітав їх з Днем добровольця.

Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

 

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14 03 2019 19:59
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