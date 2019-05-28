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Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі, - ВІДЕО

Під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку
В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" зі складу Операції об'єднаних сил провели чергові навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів.
Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі, - ВІДЕО Фото:Facebook

Зазначається, що навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації, для цього був залучений вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.

За даними командування ООС, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів, а військовим бути готовими до будь-якого розвитку подій на морі.

Нагадаємо, що 3 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.

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28 05 2019 12:02
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