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ПОЛІТИКА

Військову та гуманітарну допомогу Україні Нідерланди даватимуть скільки потрібно - міністр оборони

19 грудня 2022, 19:57
Військову та гуманітарну допомогу Україні Нідерланди даватимуть скільки потрібно - міністр оборони
Фото: en.wikipedia.org
Нідерланди надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.
Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у Twitter.
 
Оскільки ми є свідками того, як путін веде цю безглузду війну, позбавляючи українців тепла та електроенергії, наше повідомлення в тому, що ми не залишимо Україну на морозі. Політична, військова та гуманітарна підтримка продовжуватиме надходити в Україну стільки, скільки буде потрібно”, - йдеться у повідомленні.
 
Нідерланди вже надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.
 
Також Нідерланди нададуть Україні важку військову техніку. Загальна вартість чергового пакета допомоги становить 120 млн євро, з яких 45 млн євро призначається на танки Т-72.
 
Разом із США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих і капітально відремонтованих танків.
 
Нідерландигуманітарна допомогавійна з РосієюУкраїна

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