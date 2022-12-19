Військову та гуманітарну допомогу Україні Нідерланди даватимуть скільки потрібно - міністр оборони

Нідерланди надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у Twitter.

“Оскільки ми є свідками того, як путін веде цю безглузду війну, позбавляючи українців тепла та електроенергії, наше повідомлення в тому, що ми не залишимо Україну на морозі. Політична, військова та гуманітарна підтримка продовжуватиме надходити в Україну стільки, скільки буде потрібно”, - йдеться у повідомленні.

Нідерланди вже надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.

Також Нідерланди нададуть Україні важку військову техніку. Загальна вартість чергового пакета допомоги становить 120 млн євро, з яких 45 млн євро призначається на танки Т-72.

Разом із США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих і капітально відремонтованих танків.