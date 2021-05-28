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Військових Канади одягнуть у камуфляж-хамелеон, що лагодить сам себе

Від камуфляжу-хамелеону до одягу, що зшиває себе при пошкодженні - міноборони Канади хоче вдягнути канадських військових у форму наступного покоління, яка забезпечуватиме кращий захист та менше виявлення на полі бою
Міністерство оборони Канади фінансує ряд проєктів із розробки адаптивного камуфляжу, що змінює забарвлення в залежності від тла та може самостійно полагодити себе.
Військових Канади одягнуть у камуфляж-хамелеон, що лагодить сам себе Фото: Ukrinform
"Від камуфляжу-хамелеону до одягу, що зшиває себе при пошкодженні - міноборони Канади хоче вдягнути канадських військових у форму наступного покоління, яка забезпечуватиме кращий захист та менше виявлення на полі бою", - йдеться у матеріалі CBC News
 

Фото ілюстративне: Cpl. Jean-Roch Chabot/Combat Camera
 
Зазначається, що на ці цілі кільком канадським дослідним центрам при університетах упродовж трьох років буде виділено 9 млн дол (близько 7,5 млн дол. США).
 
"Адаптивний камуфляж нагадуватиме за характеристиками хамелеона, змінюючи себе в залежності від тла. Якщо ви перебуваєте навпроти темної стіни - ваш камуфляж темнішатиме. Якщо ж за вами біла стіна - камуфляж ставатиме світлішим", - пояснив директор з питань інновацій міноборони Ерік Форньє.
 
За його словами, така технологія вже існує та наразі удосконалюється.
 
Замовлені міноборони проєкти також включають легші бронепластини та одяг, який ремонтує себе у разі пошкодження. Ефект самозшивання може бути досягнуто завдяки розміщенню у тканині капсули із речовиною, яка в разі пошкодження склеюватиме форму.
 
Як повідомлялось, розвідка Канади заявляє про небачену з часів "холодної війни" шпигунську активність.
 
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28 05 2021 10:39
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