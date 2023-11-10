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Військові США на Близькому Сході зазнали атаки

10 листопада 2023, 09:14
Військові США на Близькому Сході зазнали атаки
Фото: AFP
Вчора відбулось чотири напади на американських військових в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Війська США на Близькому Сході стали ціллю трьох атак в Іраку. Втрат не було.

Троє американських військовослужбовців отримали поранення, і вже повернулися на службу.

Крім того, спрацював саморобний вибуховий пристрій в конвої поблизу Мосульської греблі, втрат також немає. 

Вчора вранці ворожий безпілотник запустили на авіабазу Айн аль-Асад на захід від Багдада, але його збили без втрат і пошкоджень інфраструктури. 

Ще одни дрон збили біля авіабази Аль-Харір в Ербілі, де розміщені американські і міжнародні сили.

США звинувачують в атаках угруповання, які підтримує Іран, і стверджують, що Тегеран несе відповідальність, що Тегеран заперечує цю заяву, стверджуючи, що групи, які брали участь в атаках, робили це за власним бажанням.

Ополченці в Іраку, яких підтримує Іран, заявили, що військові бази США залишатимуться цілями, доки США підтримуватимуть Ізраїль у війні проти Сектора Гази.

Нагадаємо, що на початку листопада США перекинули на Близький Схід три сотні військових. 

 

СШАБлизький Східвійськові

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