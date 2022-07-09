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Візи для росіян: Країни Балтії досягли домовленості щодо обмеження їм в’їзду

Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.
Візи для росіян: Країни Балтії досягли домовленості щодо обмеження їм в’їзду Фото: EPA/UPG

Про це у середу повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич, пише "Європейська правда".

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами російської федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - розповів латвійський дипломат у своєму Twitter. 

За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з рф і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

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07 09 2022 13:11
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