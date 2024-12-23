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Візит до путіна це відповідь на слова Зеленського – Фіцо

23 грудня 2024, 08:41
Візит до путіна це відповідь на слова Зеленського – Фіцо
скріншот відео кремля
Вчора в кремлі відбулись переговори президента рф і прем’єра Словаччини "один на один".

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його недільна зустріч із Володимиром путіним була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу.

Про це Фіцо написав на Facebook-сторінці. 

"Лідери ЄС були поінформовані про мою поїздку та її мету в п'ятницю. Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію.

Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним", - йдеться в дописі. 

Він додав, що путін підтвердив готовність росії продовжувати постачати газ на Захід і до Словаччини, "що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента".

За словами Фіцо, в довгій розмові з путіним вони "обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни"і про відносини між Словаччиною і росією.

Вчора, 22 грудня, путін провів переговори у Кремлі з прем'єром Словаччини Фіцо.

 

Роберт Фіцоволодмир путінКремль

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