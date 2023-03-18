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Візит Сі до путіна: ISW припустили, яку допомогу Китай запропонує росії

18 березня 2023, 09:13
Візит Сі до путіна: ISW припустили, яку допомогу Китай запропонує росії
3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Ймовірно,йдеться про обговорення схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом рф владіміром путіним під час офіційного візиту до росії 20-22 березня. Аналітики припускають, що, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і так званий "мирний план" Китаю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Китайські компанії, зазначають аналітики ISW, продавали російським організаціям гвинтівки, запчастини до безпілотників та обладнання, яке могло бути використане у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання росії летального обладнання.

«Ймовірно, Сі планує обговорити з путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання росії, – ідеться у звіті. – Сі також, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого третього посередника на переговорах між росією та Україною". 

Нагадаємо, Китай раніше опублікував свій "мирний план" із 12 пунктів, проте, зазначають аналітики ISW, досі незрозуміло, про які чіткіші китайські пропозиції щодо врегулювання війни може зараз ітися. 

"Сі може спробувати використати свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією на більш масштабну спробу посередництва у цій війні", – йдеться у звіті.

 

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