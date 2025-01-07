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Візит спецпредставника США по Україні відбудеться "свого часу" – Сибіга

07 січня 2025, 13:52
Візит спецпредставника США по Україні відбудеться
Фото: expres.ua
Голова МЗС наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".
Візит спеціального посланця США з питань України у майбутній адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, відставного генерала Кіта Келлога відбудеться "свого часу".
 
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Для нас зустріч і візити генерала Келлога надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення, для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом", – сказав Сибіга на пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Києві.
 
Він також наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".
 
"Це перша позиція. Друга – ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити голів, очільників у вже призначеній новій адміністрації відбуватимуться в Україну", – зазначив Сибіга.
 
Раніше агентство Reuters повідомило, що Келлог відклав свою ознайомлювальну поїздку до Києва, яка була запланована на початок січня. За даними інформагентства, Келлог може відвідати Україну після інавгурації Трампа.

 

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