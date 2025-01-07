Візит спецпредставника США по Україні відбудеться "свого часу" – Сибіга

Голова МЗС наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".

Візит спеціального посланця США з питань України у майбутній адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, відставного генерала Кіта Келлога відбудеться "свого часу".

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для нас зустріч і візити генерала Келлога надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення, для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом", – сказав Сибіга на пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Києві.

Він також наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".