"Вкид" про смерть путіна вигадав ГУР для перевірки реакції росіян

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть путіна мав на меті перевірити реакцію росіян, еліт, пропаганди.

А також стати інструментом впливу на самого путіна і частиною певного сценарію.

Про це йдеться в інтерв’ю з Юсовим.

"Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів.Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально путіну вона мало чим допомагає, тому що в росії є багато прихильників конспірологічних теорій", - сказав Юсов.

Він додав, що внутрішні протистояння в рф тривають і вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

"Базова (мета) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці чи повірили, як відреагували, на що готові, так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа і пропагандистських ЗМІ" - додав представник ГУР.

За його словами,таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати і це також інструмент впливу на самого путіна чи схожу на нього людину.

"Він змушений реагувати, і Пєсков змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором.

Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій", - підсумував Юсов.

Він вважає, що подібні історії корисним об'єктом для спостереження для України.

В вересні в ГУР заявили, що путін боїться довгої війни і що червоні лінії" вже пройдено.