Влада Балі депортує двох YouTube-блогерів через невдалий розіграш

Влада індонезійського острова Балі хоче депортувати двох YouTube-блогерів через невдалий розіграш. Вони намалювали на обличчі медичну маску та ходили у такому вигляді місцевим магазином.

Блогери Джош Палер Лін та Леї Се опублікували відео своєї витівки 22 квітня, повідомляє "Громадське". Дівчина, яка не могла зайти до магазину, бо забула вдома маску, намалювала її просто на своєму обличчі у машині та нібито без проблем зайшла до закладу. За кілька днів відео стало вірусним.

Однак місцева влада Балі цей розіграш не оцінила. В Індонезії діють жорсткі карантинні обмеження: поліція має право штрафувати іноземців за перше порушення, а за друге - депортувати.

Попри те, що блогери раніше не порушували правил, правоохоронці вирішили, що вони вчинили серйозний проступок, тому мають бути депортовані одразу. Кажуть, пара має кілька мільйонів підписників, тож можуть поширити серед людей думку про те, що карантин можна порушувати.

Згідно із заявою поліції, Джош Палер Лін родом з Тайваню, хоча проживає у США, а Леї Се - громадянка Росії. Влада Балі також вилучила їхні документи. Наразі регіональне бюро Міністерство юстиції та прав людини на Балі вирішує депортувати блогерів чи ні.

Лін та Се вже встигли видалити відео зі свого каналу, а також опублікувати в Instagram вибачення, яке, схоже, готували разом з юристами. Відео має субтитри англійською та індонезійською мовами.

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