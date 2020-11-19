Влада Данії заявляє, що в країні вимерла "норкова" мутація COVID-19

Мутований коронавірус Cluster 5, який виявили у норок на фермах Данії, не зустрічався у людей на території країни з 15 вересня.

Про це повідомляє Державний інститут сироваток (SSI) при Міністерстві охорони здоров’я, передає Данське радіо (DR), зазначає "Громадське".

"З 15 вересня нових випадків зараження Cluster 5 [серед людей] не виявлено, тому SSI вважає, що ця мутація, найімовірніше, вимерла", - йдеться в повідомленні.

За інформацією інституту, всього у 12 людей діагностували мутований COVID-19. З них вісім людей - власники ферм, де заразилися норки, співробітники або члени сім'ї тих, хто працює на фермі. Науковці вважають, що мутований вірус стійкіший до наявних нині антитіл проти COVID-19.

Нагадаємо, що Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.