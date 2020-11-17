Влада Франції планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в січні 2021 року
Влада Франції готується розпочати загальнонаціональну кампанію вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у січні 2021 року, коли потенційний препарат буде схвалений і стане доступний, заявив телеканалу France 2 представник французького уряду Габріель Атталь, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Ми готуємося розпочати кампанію з вакцинації в той самий момент, коли вакцину схвалять європейські та французькі органи охорони здоров'я, тож ми могли б негайно розпочинати", - сказав він.
Він нагадав, що влада виділила $1,5 млрд на закупівлю вакцин на 2021 рік. За словами Атталя, Париж зробив замовлення на "декілька сотень мільйонів" доз вакцини у різних фармацевтичних компаній.
Він додав, що Європейське агентство з лікарських засобів має схвалити першу вакцину проти COVID-19 до кінця 2020 року.
Однак, зазначають у свою чергу європейські ЗМІ, французьку владу турбує можлива відмова мільйонів французів від вакцинації. Так, згідно з даними за вересень міжнародної компанії з вивчення громадської думки Ipsos, лише 59% французів готові вакцинуватися - проти 74% в середньому у світі.
Минулими вихідними прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс висловив стурбованість у зв'язку з тим, що недостатня кількість жителів країни може захотіти вакцинуватися.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Франції за час пандемії діагностували понад 1,99 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 45 тис. інфікованих померли. Франція посідає четверте місце в світі за кількістю випадків COVID-19 і сьоме за кількістю летальних випадків.
Із моменту введення другого режиму ізоляції у Франції 30 жовтня показники захворюваності падають, проте влада закликає до обережності. У французьких лікарнях залишаються 33,5 тис. інфікованих COVID-19, з них приблизно 5 тис. - в палатах інтенсивної терапії.
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