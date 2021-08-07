Влада Гаїті заявляє про затримання ймовірних убивць президента

Представники різних органів влади Гаїті повідомили про арешт підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяви представників влади Гаїті, передає Укрінформ.

"Державний секретар з питань комунікацій Гаїті Франц Ексантус заявив, що поліція заарештувала ймовірних убивць", - інформує CBS News.

При цьому вказується, що додаткових подробиць держсекретар не повідомив.

Водночас, передає The New York Times, посол Гаїті в США Бокчіт Едмон описав убивць президента, як "добре навчених професійних кілерів".

Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф зі свого боку, заявив, що поліція та військові контролюють ситуацію в країні. Раніше він повідомив, що деякі з невідомих, котрі напали на президента, розмовляли іспанською.

Нагадаємо, що близько першої години ночі 7 липня група невідомих вчинила напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранила.