Влада Гаїті заявляє про затримання ймовірних убивць президента
Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяви представників влади Гаїті, передає Укрінформ.
"Державний секретар з питань комунікацій Гаїті Франц Ексантус заявив, що поліція заарештувала ймовірних убивць", - інформує CBS News.
При цьому вказується, що додаткових подробиць держсекретар не повідомив.
Водночас, передає The New York Times, посол Гаїті в США Бокчіт Едмон описав убивць президента, як "добре навчених професійних кілерів".
Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф зі свого боку, заявив, що поліція та військові контролюють ситуацію в країні. Раніше він повідомив, що деякі з невідомих, котрі напали на президента, розмовляли іспанською.
Нагадаємо, що близько першої години ночі 7 липня група невідомих вчинила напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранила.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі