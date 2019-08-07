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Влада Ірану затримала українця за підозрою у шпигунстві

Харків'янина Артема Суріна затримали в Аркадані
В Ірані затримано громадянина України Артема Суріна, який здійснював навколосвітню подорож.
Влада Ірану затримала українця за підозрою у шпигунстві Фото: facebook.com/artsurin

"Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за півгодини - постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери в суді, не дав. Підписував мене якийсь водій. Шиють шпигунство", - написав Сурін.

Відомо, що Суріна затримали в місті Ардакан.

Питанням звільнення українця вже займається Департамент МЗС країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Екс-радник голови СБУ, дипломат Маркіян Лубківський закликав підключитися до процесу Адміністрацію Президента і в.о. глави Міністерства закордонних справ України Олену Зеркаль.

"Звертаюся до всіх колег в МЗС - треба допомогти нашому співвітчизників мандрівникові Артему Сурінам, який здійснює навколосвітню подорож! Його затримали в Ірані за використання дрона", - написав Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

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08 07 2019 16:20
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