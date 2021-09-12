Влада Нідерландів викупить автопортрет Рембрандта за €175 млн

Про це пише Громадське з посиланням на BBC.

Як повідомляється, уряд чекає на рішення парламенту, щоб придбати картину "Прапороносець".

Після придбання її планують розмістити в Державному музеї Амстердаму, але спершу картина відправиться в тур.

Для купівлі картини уряд виділив 150 мільйонів євро, також 10 млн виділить зі свого фонду сам музей, і ще 15 млн додасть Товариство Рембрандта.

Фото: Twitter Percy ƒịɭʈɧ™️

Що це за картина?

"Прапороносець" вважається надзвичайно важливим для голландської історії та культури. Написана у 1636 році, картина протягом століть належала до приватних колекцій, серед яких і колекція Ротшильдів.

Вона зображує Рембрандта у костюмі прапороносця, який очолив військо під час однієї з битв у Восьмирічній війні за незалежність Нідерландів, що тривала до 1648 року. Це полотно вже експонували на виставці в амстердамському Державному музеї у 2019 році.

"Прапороносець" з 1844 року належав французькому відгалуженню родини Ротшильдів, а згодом Франція оголосила картину національним надбанням. Нещодавно її знову виставили на продаж, після чого про свій намір придбати її заявив нідерландський уряд.