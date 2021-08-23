Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Влада Швеції змушена віддати наркодилеру 1,5 мільйона доларів через судову помилку

Чоловік "заробив" гроші у в'язниці
У 2019 році влада Швеції конфіскувала в наркодилера криптовалюти на 136 тисяч доларів. Але за цей час її вартість зросла, і через помилку обвинувачення влада тепер повинна повернути власнику різницю курсу - а це близько 1,5 мільйона доларів.
Влада Швеції змушена віддати наркодилеру 1,5 мільйона доларів через судову помилку Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay

Про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Громадське".

У квітні 2019 року прокуратура Швеції розпочала судовий процес проти трьох чоловіків, яких звинувачували в продажі великих партій наркотиків через інтернет. Під час обшуків в одного з них вилучили 36 Bitcoin, які, за даними обвинувачення, той отримав через наркодилерство.

Прокурорка у справі Тове Кульберг тоді на суді клопотала про конфіскацію Bitcoin у власність держави. Але їхню вартість вона перерахувала у шведські крони, а не залишила в одиниці криптовалюти. На час суду 36 Bitcoin вартували близько 136 тисяч доларів.

У травні 2019 року трьом чоловікам винесли вироки - від чотирьох до шести років ув’язнення. У судовому рішенні конфісковані Bitcoin записали саме в кронах - і таким чином забрали фактично 136 тисяч доларів, а не 36 Bitcoin.

Владі Швеції знадобилися два роки, щоб продати криптовалюту на аукціоні й отримати за неї гроші. За цей час Bitcoin зріс у ціні в близько 12 разів, тож шведська влада мала на руках значно більшу суму, яка перевищувала конфісковану за рішенням суду.

Як наслідок засуджений наркодилер тепер отримає 1,5 мільйона доларів від влади Швеції. "Багато в чому це невдача і це прямо суперечить меті судової системи - конфіскувати кошти, зароблені на злочинах", - заявила "Шведському радіо" Тове Кульберґ.

Вона додала, що цей випадок - перший в історії країни, і він показав, що конфісковану криптовалюту треба вказувати в судових документах саме як криптовалюту, а не за її варістю в певній валюті.

"Певно, нам треба більше зайнятися освітою прокурорів, оскільки ми в майбутньому набагато частіше займатимемося злочинами, пов’язаними з криптовалютами, ніж зараз. Чим більше ми про це знатимемо, тим менше робитимемо помилок", - підсумувала Кульберґ.

Нагадаємо, що невідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, здійснивши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2021 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.