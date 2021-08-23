Влада Швеції змушена віддати наркодилеру 1,5 мільйона доларів через судову помилку

У 2019 році влада Швеції конфіскувала в наркодилера криптовалюти на 136 тисяч доларів. Але за цей час її вартість зросла, і через помилку обвинувачення влада тепер повинна повернути власнику різницю курсу - а це близько 1,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Громадське".

У квітні 2019 року прокуратура Швеції розпочала судовий процес проти трьох чоловіків, яких звинувачували в продажі великих партій наркотиків через інтернет. Під час обшуків в одного з них вилучили 36 Bitcoin, які, за даними обвинувачення, той отримав через наркодилерство.

Прокурорка у справі Тове Кульберг тоді на суді клопотала про конфіскацію Bitcoin у власність держави. Але їхню вартість вона перерахувала у шведські крони, а не залишила в одиниці криптовалюти. На час суду 36 Bitcoin вартували близько 136 тисяч доларів.

У травні 2019 року трьом чоловікам винесли вироки - від чотирьох до шести років ув’язнення. У судовому рішенні конфісковані Bitcoin записали саме в кронах - і таким чином забрали фактично 136 тисяч доларів, а не 36 Bitcoin.