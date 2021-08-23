Влада Швеції змушена віддати наркодилеру 1,5 мільйона доларів через судову помилку
Про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Громадське".
У квітні 2019 року прокуратура Швеції розпочала судовий процес проти трьох чоловіків, яких звинувачували в продажі великих партій наркотиків через інтернет. Під час обшуків в одного з них вилучили 36 Bitcoin, які, за даними обвинувачення, той отримав через наркодилерство.
Прокурорка у справі Тове Кульберг тоді на суді клопотала про конфіскацію Bitcoin у власність держави. Але їхню вартість вона перерахувала у шведські крони, а не залишила в одиниці криптовалюти. На час суду 36 Bitcoin вартували близько 136 тисяч доларів.
У травні 2019 року трьом чоловікам винесли вироки - від чотирьох до шести років ув’язнення. У судовому рішенні конфісковані Bitcoin записали саме в кронах - і таким чином забрали фактично 136 тисяч доларів, а не 36 Bitcoin.
Владі Швеції знадобилися два роки, щоб продати криптовалюту на аукціоні й отримати за неї гроші. За цей час Bitcoin зріс у ціні в близько 12 разів, тож шведська влада мала на руках значно більшу суму, яка перевищувала конфісковану за рішенням суду.
Як наслідок засуджений наркодилер тепер отримає 1,5 мільйона доларів від влади Швеції. "Багато в чому це невдача і це прямо суперечить меті судової системи - конфіскувати кошти, зароблені на злочинах", - заявила "Шведському радіо" Тове Кульберґ.
Вона додала, що цей випадок - перший в історії країни, і він показав, що конфісковану криптовалюту треба вказувати в судових документах саме як криптовалюту, а не за її варістю в певній валюті.
"Певно, нам треба більше зайнятися освітою прокурорів, оскільки ми в майбутньому набагато частіше займатимемося злочинами, пов’язаними з криптовалютами, ніж зараз. Чим більше ми про це знатимемо, тим менше робитимемо помилок", - підсумувала Кульберґ.
Нагадаємо, що невідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, здійснивши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.
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