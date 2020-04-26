Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Влада США може викупити акції енергетичних компаній

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі
Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.
Влада США може викупити акції енергетичних компаній Дональ Трамп і Стівен Мнучін. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що влада США допускає можливість купівлі акцій енергокомпаній, які нині знаходяться у складному фінансовому становищі. 

Про це повідомляє Voice of America, зазначає "Економічна правда".

"Ми розглядаємо всі можливі альтернативи", - відмітив міністр фінансів США.

Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі. 

Він також додав, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.

Нагадаємо, що фондовий ринок США закрився падінням

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2020 14:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.