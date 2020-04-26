Влада США може викупити акції енергетичних компаній

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі

Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що влада США допускає можливість купівлі акцій енергокомпаній, які нині знаходяться у складному фінансовому становищі.

Про це повідомляє Voice of America, зазначає "Економічна правда".

"Ми розглядаємо всі можливі альтернативи", - відмітив міністр фінансів США.

Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі.

Він також додав, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.

Нагадаємо, що фондовий ринок США закрився падінням