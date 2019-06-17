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Позов "Аеросвіту" проти України на $695 млн відновив власник авіакомпанії

Компанія Gilward Investments B. V., яка була співвласником збанкрутілої авіакомпанії "Аеросвіт", відновила позов проти України у міжнародному суді на 695 мільйонів доларів
Про це йдеться у проспекті емісії українських шестирічних євробондів.
Позов "Аеросвіту" проти України на $695 млн відновив власник авіакомпанії Фото: Markus Altmann/planespotters.net

Зазначається, що відповідний позов нідерландська компанія, яка володіла 38% акцій "Аеросвіту", ініціювала у 2015 році у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів, йдеться в "Громадське".

Слухання у справі мали відбутися у лютому 2019 року, однак не відбулися через те, що позивач не вніс передплату за розгляд справи.

3 червня Gilward Investments B. V. Повідомила, що внесла необхідні кошти. Розгляд справи очікують найближчим часом.

Нагадаємо, раніше господарський суд Київської області визнав авіакомпанію "АероCвіт" банкрутом і ухвалив рішення про її ліквідацію.

Додамо, "АероСвіт", який був найбільшим українським авіаперевізником, почав процедуру банкрутства наприкінці грудня 2012 року, яка пізніше була скасована рішенням суду, і на сьогодні авіакомпанія не виконує авіарейсів.

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17 06 2019 17:11
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