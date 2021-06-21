БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиручка китайської компанії ByteDance, якій належить відеододаток TikTok, у 2020 році зросла на 111%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Власник TikTok збільшив прибуток удвічі
Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначає "Економічна правда".
Внутрішня службова записка, випущена для персоналу компанії, показала, що загальна виручка фірми підскочила до 34,3 млрд доларів торік.
Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%, до 19 млрд доларів, а чистий збиток за той самий період становив 45 млрд доларів, при цьому він не пов'язаний з операціями компанії.
Згідно із запискою, станом на грудень минулого року у ByteDance було близько 1,9 млрд активних користувачів на місяць на всіх її платформах.
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