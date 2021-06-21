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Власник TikTok збільшив прибуток удвічі

Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%
Виручка китайської компанії ByteDance, якій належить відеододаток TikTok, у 2020 році зросла на 111%.
Власник TikTok збільшив прибуток удвічі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначає "Економічна правда".

Внутрішня службова записка, випущена для персоналу компанії, показала, що загальна виручка фірми підскочила до 34,3 млрд доларів торік.

Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%, до 19 млрд доларів, а чистий збиток за той самий період становив 45 млрд доларів, при цьому він не пов'язаний з операціями компанії.

Згідно із запискою, станом на грудень минулого року у ByteDance було близько 1,9 млрд активних користувачів на місяць на всіх її платформах.

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21 06 2021 14:14
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