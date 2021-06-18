НОВИНИВиручка китайської компанії ByteDance, що створила популярний відеододаток TikTok, торік подвоїлася.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Власник TikTok за минулий рік збільшив прибуток удвічі
Величезна популярність TikTok також означає, що ByteDance знаходиться під пильною увагою урядів по всьому світу, в тому числі в США і Китаї
TikTok
Внутрішня службова записка, випущена для персоналу компанії, показала, що загальна виручка фірми підскочила на 111%, до 34,3 млрд доларів у 2020 році, повідомляє ВВС.
Таким чином, цифри лише підкреслюють незмінну світову популярність TikTok.
Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93%, до 19 млрд доларів, а чистий збиток за той самий період становив 45 млрд доларів, при цьому він не пов'язаний з операціями компанії.
Згідно із запискою, станом на грудень минулого року у ByteDance було близько 1,9 млрд активних користувачів на місяць на всіх її платформах.
Величезна популярність TikTok також означає, що ByteDance знаходиться під пильною увагою урядів по всьому світу, в тому числі в США і Китаї.
Розпорядження, підписане президентом США Джо Байденом на початку цього місяця, змусить деякі китайські додатки прийняти більш жорсткі заходи для захисту даних користувачів, якщо вони хочуть залишитися на ринку США. Директива була підписана після того, як президент Байден відкликав указ свого попередника Дональда Трампа, що забороняв китайські додатки TikTok і WeChat у США.
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18 06 2021 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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