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Засновник TikTok шукає можливості виробництва напівпровідників

Наразі світ зіткнувся з дефіцитом напівпровідників внаслідок пандемії коронавірусу
Найдорожчий стартап світу, ByteDance, найбільш відомий своїм додатком TikTok, шукає понад десяток працівників, що пов’язані з виробництвом напівпровідників, з дефіцитом яких світ зустрівся через пандемію.
Засновник TikTok шукає можливості виробництва напівпровідників TikTok

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням Bloomberg.

Компанія опублікувала щонайменше десяток вакансій, що пов'язані зі створенням напівпровідників. Зокрема, йдеться про інженерів апаратного та програмного забезпечення. Представник компанії підтвердив, що вони знаходяться у пошуку працівників для дослідження нових можливостей розширення діяльності. Зокрема й створення серверних чипів на основі дизайну Arm Ltd.

ByteDance називають найбільш цінним стартапом з ринковою вартістю у 180 мільярдів доларів завдяки додаткам TikTok та популярному у Китаї аналогу Douyin. Попри санкції США, доходи компанії продовжують зростати й минулоріч сягнули 35 мільярдів доларів.

Наразі світ зіткнувся з дефіцитом напівпровідників внаслідок пандемії коронавірусу. З одного боку, зачинені фабрики та карантинні обмеження спричинили падіння виробництва. З іншого – попит на електронні девайси стрімко зросли непропорційно до очікувань виробників. 

Нестача напівпровідників "вдарила" як по технологічним компаніям, так і по автовиробникам: лише 16 березня Volkswagen заявив, що не змогли завершити виробництво 100 тисяч автівок через брак чипів.

На тлі світового дефіциту, виробництво напівпровідників та розвиток штучного інтелекту китайська влада назвала ключовими для економіки та пообіцяла збільшити стимулювання сфери. Зокрема, таким чином Китай хоче конкурувати на ринку зі США.

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16 03 2021 17:31
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