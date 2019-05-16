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Власники "євроблях" побилися з поліцією, - ВІДЕО

Близько 300 власників автомобілів з єврореєстрацією продовжують акцію протесту
Близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.
Власники "євроблях" побилися з поліцією, - ВІДЕО Фото:Макс Требухов

Станом на 13:15 мітингувальники розташувалися на проїжджій частині по вулиці Грушевського і двома автомобілями по обидва боки перекрили рух. Поліція оточила один з автомобілів, припаркований посеред проїжджої частини. В результаті частина активістів почала сутички з правоохоронними органами. Про це повідомляє LB.ua.

Поліцейські відвели одного з активістів за огорожу біля будівлі парламенту, але потім відпустили.

Уздовж самої вулиці Грушевського припарковані машини з єврономерами і прапорами "АвтоЄвроСили". На площі Конституції встановлено сцену з написом "Прибрати акциз. Разом сила. Відстрочити штрафи до 2020. Доступне розмитнення".

Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Верховна Рада прийняла закон про нові правила розмитнення автомобілів та про посилення штрафів для "євроблях". Протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності нового закону базова ставка акцизного податку розраховувалася з 50-відсотковою знижкою.

Станом на 15 березня власники "євроблях" розмитнили понад 263 тисяч автомобілів, всі кошти від розмитнення спрямовані до Пенсійного фонду України.

Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією становлять більше 12 млрд грн.

 
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16 05 2019 14:56
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