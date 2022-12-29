Власний Су-27 збили росіяни в Енгельсі – ЗМІ

Літак, який збили сили ППО рф біля аеродрому "Енгельс" сьогодні, був російським Су-27.

Про це пише у телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Був помічений нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід попередніх двох "прильотів", вирішили збити. Виявилося, наш Су-27", – йдеться в повідомленні росЗМІ, яке продублював СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що наразі окупанти намагаються встановити причини збиття "свого" літака. Пілот, який керував Су-27, загинув.

На російському аеродромі "Енгельс" сьогодні, 29 грудня, знову було чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляли про нібито роботу ППО.