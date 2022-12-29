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CУСПІЛЬСТВО

Власний Су-27 збили росіяни в Енгельсі – ЗМІ

29 грудня 2022, 18:48
Власний Су-27 збили росіяни в Енгельсі – ЗМІ
Фото: УНН
Літак, який збили сили ППО рф біля аеродрому "Енгельс" сьогодні, був російським Су-27.
Про це пише у телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
 
"Був помічений нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід попередніх двох "прильотів", вирішили збити. Виявилося, наш Су-27", – йдеться в повідомленні росЗМІ, яке продублював СтратКом ЗСУ.
 
Зазначається, що наразі окупанти намагаються встановити причини збиття "свого" літака. Пілот, який керував Су-27, загинув.
 
На російському аеродромі "Енгельс" сьогодні, 29 грудня, знову було чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляли про нібито роботу ППО.
 
РосіявійнааеродромППО

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