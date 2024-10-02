Влітку кількість цивільних жертв в Україні зросла на 45% – ООН

З лютого 2022 року внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом, в Україні загинули щонайменше 11 743 цивільних осіб та 24 614 зазнали поранень.

Через російську війну в Україні в період з 1 червня по 31 серпня загинуло 589 цивільних осіб, а 2 685 людей отримали поранення. Це на 45% більше, ніж за попередні три місяці.

Про це йдеться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Так, в липні цього року став найсмертоноснішим місяцем для цивільних осіб в Україні з жовтня 2022 року.

"Основною причиною великої кількості жертв серед цивільного населення в липні стала широкомасштабна скоординована атака з використанням десятків ракет, запущених Російською Федерацією по цілях по всій території України 8 липня. Активізація зусиль російських збройних сил щодо встановлення контролю над територією Донецької області також призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення", - йдеться в звіті.

Протягом періоду російські збройні сили продовжували систематичні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. У період з 1 червня по 31 серпня російські збройні сили здійснили щонайменше чотири великі хвилі обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні, на додаток до п'яти хвиль таких обстрілів, що відбулися за попередній тримісячний період.

В ООН додали, що з 24 лютого 2022 року внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом, в Україні загинули щонайменше 11 743 цивільних осіб та 24 614 зазнали поранень.

За цей період УВКПЛ також задокументувало, що внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано 1 358 навчальних закладів та 580 медичних установ.

Раніше стало відомо, що ООН не має достатньо грошей, необхідних для допомоги українцям цієї зими.