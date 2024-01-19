Влітку три країни НАТО можуть почати розмінування Чорного моря

За словами посла України в Туреччині, практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією та Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, найімовірніше, розпочнеться влітку.

Румунія, Болгарія і Туреччина можуть почати розмінування Чорного моря влітку.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, у кожної зі сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму.

Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.

"Тому турецька сторона робить усе можливе, щоб у найближчі місяць-півтора провести державне узгодження і ратифікацію. Найбільш імовірно, що вихід кораблів у море відбудеться десь у літні місяці, ареал охоплення — це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії й Туреччини", — зазначив Василь Боднар.

Посол також підкреслив, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.

"Він для нас корисний, ми у ньому зацікавлені, і ми працюємо над тим, щоб приєднатися до нього. Офіційна заява звучить так, що приєднання кораблів чи обладнання, яке необхідне, можливе тільки після війни, щоб не ставати об’єктами атак. Водночас обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми будемо вести переговори безпосередньо під час зустрічей", — розповів Василь Бондар.