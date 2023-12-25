ВМС Ірану отримали нові крилаті ракети і вертольоти – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Після атаки на танкер з хімікатами в Індійському океані стало відомо, що Іран має нові далекобійні ракети дальністю 1000 км.
Інформацію про посилення військово-морських сил Тегерана оприлюднили місцеві ЗМІ з посиланням на заяву глави ВМС Ірану Шахрама Ірані.
"Крилата ракета Talaeiyeh має дальність понад 1000 км і являється розумною ракетою, яка може змінювати цілі в середині польоту", - заявив міністр.
Мова йде про ракети, а й про розвідувальні вертольоти і нові безпілотники, якими посилився Тегеран.
За словами Ірані, вся техніка була розроблена і вироблена іранською військовою промисловістю.
Нагадаємо, що Іранський дрон атакував танкер з хімікатами в Індійському океані.