ВМС Німеччини повідомляє про російські диверсії на німецьких військових кораблях

Це не вперше рф намагається проникнути на військові об'єкти ФРН.

Німецькі військово-морські сили фіксують двиверсії проти військових кораблів, проникнення на морські бази і спроби наближення до діючих військовослужбовців з боку кремля.

Про це повідомляє телеканал ntv.

Командувач Військово-мориських сил ФРН Ян Крістіан Каак повідомив про саботаж, внаслідок якого зазнало руйнувань більш ніж одне військове судно.

Наразі Бундесверу відомо про випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також про спроби наблизитися до солдатів, які поверталися додому:

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій".

Також його попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що одна з диверсій стосується корвета "Емден", який ще не встигли передати Військово-морським силам, коли під час інспекції на початку року виявили, що в силову установку корабля скинули кілька кілограмів металевої стружки, проте він не підтвердив це.

"Зростаюча загроза з боку кремля на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", - сказав Каак.

Раніше ми писали, що Німеччина розробляє новий танк з надпотужною гарматою.