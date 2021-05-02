Внаслідок локдаунів у Британії пропаде майже 50 млн літрів пива
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили в британській асоціації власників пабів.
Бочкове пиво, яке не продали до завершення строку придатності, доводиться утилізувати.
Для пастеризованого пива термін придатності після доставки у паби становить зазвичай 3-4 місяці, для елів та іншого непастеризованого - 6-9 тижнів.
В асоціації порахували, що внаслідок першого локдауну пабам довелося вилити 70 млн пінт пива, через те, що його виявилось неможливо продати вчасно.
Наслідки наступних локдаунів виявилися менш руйнівними - вони були очікуваними, тож паби робили значно менші запаси. Осінній локдаун обійшовся у 7 млн змарнованих келихів пива, а під час нинішнього зіпсується близько 10 млн.
Катастрофічні збитки для галузі з початком пандемії сталися якраз після того, як у Британії почала стрімко зростати кількість пабів.
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