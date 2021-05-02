Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Внаслідок локдаунів у Британії пропаде майже 50 млн літрів пива

Внаслідок закриття ресторанів і пабів під час локдаунів у Британії пропаде близько 87 млн пінт - або 49,5 млн літрів пива, вартістю близько 331 млн фунтів стерлінгів.
Внаслідок локдаунів у Британії пропаде майже 50 млн літрів пива

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили в британській асоціації власників пабів. 

Бочкове пиво, яке не продали до завершення строку придатності, доводиться утилізувати. 

Для пастеризованого пива термін придатності після доставки у паби становить зазвичай 3-4 місяці, для елів та іншого непастеризованого - 6-9 тижнів. 

В асоціації порахували, що внаслідок першого локдауну пабам довелося вилити 70 млн пінт пива, через те, що його виявилось неможливо продати вчасно.

Наслідки наступних локдаунів виявилися менш руйнівними - вони були очікуваними, тож паби робили значно менші запаси. Осінній локдаун обійшовся у 7 млн змарнованих келихів пива, а під час нинішнього зіпсується близько 10 млн. 

Катастрофічні збитки для галузі з початком пандемії сталися якраз після того, як у Британії почала стрімко зростати кількість пабів.

Читайте також: Коронавірус завдав різкого удару по продажах пива в Німеччині

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2021 13:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.