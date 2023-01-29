Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали понад 800 людей

Землетрус магнітудою 5,9 стався 28 січня у північно-західній частині Ірану. Відомо про трьох загиблих.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 23 км на південний схід від міста Хой, де проживає 175 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на губернатора провінції Мохаммада Садега Мотамедяна.

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу збільшилася до 816, троє людей загинули. За попередніми оцінками, землетрус завдав шкоди двом містам та понад 70 селам, зруйновано 20-50% будівель, зазначив губернатор.

Раніше повідомлялось, що на стратегічних підприємствах Ірану пролунали вибухи.