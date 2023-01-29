Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали понад 800 людей
Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 23 км на південний схід від міста Хой, де проживає 175 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км.
Про це повідомляє IRNA з посиланням на губернатора провінції Мохаммада Садега Мотамедяна.
Кількість постраждалих внаслідок землетрусу збільшилася до 816, троє людей загинули. За попередніми оцінками, землетрус завдав шкоди двом містам та понад 70 селам, зруйновано 20-50% будівель, зазначив губернатор.
Раніше повідомлялось, що на стратегічних підприємствах Ірану пролунали вибухи.