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Внесення до списку олігархів може коштувати бізнесу мільярди доларів, - юрист

Як пояснив почесний член ПАРЄ, заслужений юрист і адвокат Георгій Логвинський, внесення людини до реєстру олігархів призведе до ретельної перевірки його активів за кордоном
Закон про олігархів має не лише політичний аспект, а й нестиме реальну економічну загрозу великим бізнесменам. Яка, як зазначають фахівці, може становити мільярдні збитки.
Внесення до списку олігархів може коштувати бізнесу мільярди доларів, - юрист Фото: president.gov.ua

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

Як пояснив виданню почесний член ПАРЄ, заслужений юрист і адвокат Георгій Логвинський, внесення людини до реєстру олігархів призведе до ретельної перевірки його активів за кордоном.

"За кордоном кожна його угода буде перевірятися, кожне перерахування. Потрібно буде підтверджувати джерела грошей. Інакше з ним просто фізично не працюватиме жоден банк, з ним не підписуватимуть контракти. Сам факт перебування у подібному списку може в десятки разів знизити вартість його активів, це мільярди доларів", - розповів юрист.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів ("антиолігархічний" закон).

 
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08 12 2021 13:32
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