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Вночі ППО знищили 16 з 32 ракет, які випустила рф

16 лютого 2023, 08:56
Вночі ППО знищили 16 з 32 ракет, які випустила рф
Фото: Укрінформ
В ніч на 16 лютого російські війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили ППО знищили 16 із 32 ракет, які випустили загарбники.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59", - заявили військові.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей. Ворожі ракети вразили об’єкти критичної інфраструктури України.

"Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - пояснили Повітряні сили.

Раніше повідомлялось, що Захід не вірить в перспективу нового наступу рф.

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