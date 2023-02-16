Вночі ППО знищили 16 з 32 ракет, які випустила рф
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, окупанти застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.
"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59", - заявили військові.
На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей. Ворожі ракети вразили об’єкти критичної інфраструктури України.
"Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - пояснили Повітряні сили.
Раніше повідомлялось, що Захід не вірить в перспективу нового наступу рф.