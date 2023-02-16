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Захід не вірить в перспективу нового наступу рф — CNN

16 лютого 2023, 08:13
Захід не вірить в перспективу нового наступу рф — CNN
Фото: з вільних джерел
За словами високопоставленого американського військового чиновника щодо спроможності російського наступу, імовірно, це "більш бажано, ніж реалістично".

У той час, як росія намагається розпочати новий наступ на сході України, Штати та їхні союзники скептично ставляться до того, що москва накопичила достатню кількість живої сили і ресурсів для досягнення значних успіхів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб США, Великобританії та України.

росія збільшує кількість військ, розташованих на кордоні з Україною і на підконтрольній їй території, причому деякі з цих сил були залучені в результаті часткової мобілізації, оголошеної у вересні минулого року.

Незважаючи на збільшення чисельності, західні союзники не бачать ознак достатніх змін у здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення і утримання нових територій, – пише CNN.

"Малоймовірно, що російські війська стануть більш організованими, а отже, малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку", – сказав високопоставлений британський чиновник.

За оцінками американських військових, російським військовим потрібен час до травня, щоб відновити достатньо сил для тривалого наступу, але російські лідери хотіли діяти швидше. Тепер США вважають ймовірним, що загарбники пішли в наступ раніше, ніж вони до цього підготувалися, через політичний тиск з боку кремля, заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Видання зазначає: хоча українські офіційні особи б'ють на сполох щодо нових російських атак на Сході, з українського боку також існує скептицизм щодо можливостей військ рф у тому вигляді, в якому вони перебувають зараз.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб захопити одне чи два невеликих міста на Донбасі, але це все, – сказав високопоставлений український дипломат. – Це не вражає, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні".

Раніше CNN також повідомляло, що міноборони рф прямо набирає ув'язнених на війну в Україні.

CNNнаступ рфвійна в Україні

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