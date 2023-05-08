Вночі росія влаштувала наймасовішу атаку дронами — Кличко
Мер міста побував біля багатоповерхового будинку, яки постраждав внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе.
Про це мер написав в Telegram-каналі.
"Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 "шахедів".
За словами очільника мерії, 36 дронів летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО.
Проте кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок в Святошинському районі.росія вкотре вночі атакувала Україну ракетами та безпілотниками: є постражда.