Вночі росія влаштувала наймасовішу атаку дронами — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ця атака була наймасовішою з початку бойових дій.

Мер міста побував біля багатоповерхового будинку, яки постраждав внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе. Про це мер написав в Telegram-каналі. "Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 "шахедів". За словами очільника мерії, 36 дронів летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Проте кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок в Святошинському районі. росія вкотре вночі атакувала Україну ракетами та безпілотниками : є постражда.