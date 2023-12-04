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Вночі в москві палав завод спецавто

04 грудня 2023, 08:38
Вночі в москві палав завод спецавто
Фото: www.trthaber.com
Пізно ввечері в столиці росії сталася масштабна пожежа на заводі спеціалізованих автомобілів.

Про це мнс рф написало в Telegram-каналі.

"Рятувальники присвоїли загорянню підвищений номер складності, його площа становить 1000 квадратних метрів. Вогонь активно поширюється, його їдуть ліквідувати близько 35 пожежних", - йдеться в дописі. 

В відомстві додали, що загальна площа будівлі становить 10 тисяч квадратних метрів.

В цьому приміщенні зберігають палети, покришки і картон. 

В соц мережах писали, що очевидці чули вибухи всередині заводу, також біля будівлі обрушилася частина покрівлі.

Останнім часом в москві та росії пожежи почастішали. Так, тиждень тому у Підмосков'ї знов горіла електропідстанція.

 

пожежаМоскваспецавто

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