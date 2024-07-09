Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Внутрішні негаразди Байдена і Макрона можуть затьмарити саміт НАТО – Bloomberg

09 липня 2024, 18:39
Внутрішні негаразди Байдена і Макрона можуть затьмарити саміт НАТО – Bloomberg
Фото: Українська правда
Нестабільність, пов'язана з виборами в США та Франції відвертає увагу від саміту НАТО.

Джо Байден й інші лідери НАТО сподівалися, що їхній саміт цього тижня продемонструє нову єдність проти владіміра путіна, надішле попередження Китаю і доведе, що Альянс сильний як ніколи за 75 років свого існування.

Натомість триденний саміт, який розпочинається сьогодні, буде затьмарений внутрішніми потрясіннями в Альянсі — від спроби Байдена вгамувати гнів через свій катастрофічний виступ на дебатах до виборів у Франції, які підірвали владу президента Еммануеля Макрона. Канцлер Німеччини Олаф Шольц так само ослаблений після жахливих результатів його партії на виборах до Європейського парламенту.

Про це пише Bloomberg.

Лідером, який приїхав на саміт з найсильнішою позицією, є новий прем'єр-міністр Великої Британії від Лейбористської партії Кір Стармер. Але навіть він посіяв сумніви щодо своїх довгострокових зобов'язань, пообіцявши збільшити витрати на оборону до 2,5% від валового внутрішнього продукту, "як тільки дозволять державні фінанси". Консерватори пообіцяли зробити це до 2030 року.

"Багато лідерів ослаблені внутрішньою аудиторією", — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, колишній високопоставлений співробітник американської розвідки, яка зараз працює в Центрі нової американської безпеки.

Хоча союзники на саміті, як очікується, запропонують нові гарантії безпеки та деяке обладнання для протиповітряної оборони України, Зеленський не отримає того, чого він прагне найбільше: офіційного запрошення до НАТО.

Натомість Київ отримає підтверджену обіцянку, що врешті-решт стане членом Альянсу, хоча офіційні особи все ще обговорюють формулювання. США і Німеччина спочатку виступали проти того, щоб називати шлях України до членства "незворотнім", але згодом погодилися дозволити таке формулювання, вказавши на необхідність подальших антикорупційних реформ.

Джо БайденЕмануель МакронНАТО

Останні матеріали

Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється