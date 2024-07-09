Внутрішні негаразди Байдена і Макрона можуть затьмарити саміт НАТО – Bloomberg

Нестабільність, пов'язана з виборами в США та Франції відвертає увагу від саміту НАТО.

Джо Байден й інші лідери НАТО сподівалися, що їхній саміт цього тижня продемонструє нову єдність проти владіміра путіна, надішле попередження Китаю і доведе, що Альянс сильний як ніколи за 75 років свого існування.

Натомість триденний саміт, який розпочинається сьогодні, буде затьмарений внутрішніми потрясіннями в Альянсі — від спроби Байдена вгамувати гнів через свій катастрофічний виступ на дебатах до виборів у Франції, які підірвали владу президента Еммануеля Макрона. Канцлер Німеччини Олаф Шольц так само ослаблений після жахливих результатів його партії на виборах до Європейського парламенту.

Про це пише Bloomberg.

Лідером, який приїхав на саміт з найсильнішою позицією, є новий прем'єр-міністр Великої Британії від Лейбористської партії Кір Стармер. Але навіть він посіяв сумніви щодо своїх довгострокових зобов'язань, пообіцявши збільшити витрати на оборону до 2,5% від валового внутрішнього продукту, "як тільки дозволять державні фінанси". Консерватори пообіцяли зробити це до 2030 року.

"Багато лідерів ослаблені внутрішньою аудиторією", — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, колишній високопоставлений співробітник американської розвідки, яка зараз працює в Центрі нової американської безпеки.

Хоча союзники на саміті, як очікується, запропонують нові гарантії безпеки та деяке обладнання для протиповітряної оборони України, Зеленський не отримає того, чого він прагне найбільше: офіційного запрошення до НАТО.

Натомість Київ отримає підтверджену обіцянку, що врешті-решт стане членом Альянсу, хоча офіційні особи все ще обговорюють формулювання. США і Німеччина спочатку виступали проти того, щоб називати шлях України до членства "незворотнім", але згодом погодилися дозволити таке формулювання, вказавши на необхідність подальших антикорупційних реформ.